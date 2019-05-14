На освещение трассы Уфа-Оренбург потратят более одного миллиарда рублей
Контракт получила фирма из столицы Башкирии
На освещение 78 километров дороги потратят более миллиарда рублей
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Уфимская компания установит освещения на трассе Уфа-Оренбург более чем на один миллиард рублей.
По данным «Ъ-Уфа», уфимская компания СБТ стала единственным участником аукционов, устроенных дорожным управлением «Приуралье». Она получила два контракта – на 483 и 666 миллионов рублей. Освещение будет установлено на участках дорог в 35,5 и 43,3 километрах соответственно.
Согласно условиям, работы должны будут закончиться до 30 сентября 2020 года. На все оборудование для освещения подрядчик предоставит гарантию в шесть лет.
ИСТОЧНИК KP.RU