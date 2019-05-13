На проспекте Салавата Юлаева в Уфе сгорела фура

СЕГОДНЯ 18:20 2019-05-13T18:20:56+03:00

Фото и видео с места ЧП разлетелись по соцсетям

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Сегодня днем, 13 мая, на проспекте Салавата Юлаева в Уфе вспыхнул большегруз. Горящая фура остановилась под мостом недалеко от торгово-развлекательного центра «Планета».

Судя по кадрам, сделанным очевидцами инцидента, огонь полностью охватил кабину «Скании», а затем перекинулся на прицеп. По предварительным данным, никто не пострадал. На место ЧП приехали пожарные. На данный момент известно, что большегруз потушили.

Отчего произошло возгорание, установят эксперты. Многие пользователи предположили, что не последнюю роль тут сыграла аномальная жара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/708464" frameborder="0"></iframe> В Уфе горит автомобиль. 13.05.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU