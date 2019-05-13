Радий Хабиров собрался лично следить за ремонтом подъездов в Башкирии

СЕГОДНЯ 19:04 2019-05-13T19:04:03+03:00

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал лично контролировать процесс ремонта подъездов в домах Башкирии.

Напомним, что с начала 2019 года в Башкирии началась программа ремонта подъездов многоквартирных домов. Примечательно, что жители сами выбирают, что им стоит отремонтировать, а что пока можно оставить в прежнем состоянии.

По данным министерства ЖКХ республики, прямо сейчас процесс ремонта проходит в 737 подъездах – это 66% от заданного в первом этапе объема работы. Всего за это лето власти планируют отремонтировать порядка четырех тысяч подъездов.

- Сейчас нужно, чтобы контроль над работой был усилен. Потому что деньги мы выдаем большие. Я как-нибудь сам посмотрю, как идет работа по ряду территорий. Промежуточные итоги работы проведем этим летом, - заявил Хабиров на оперативном совещании правительства республики.

ИСТОЧНИК KP.RU