2019-05-13T19:04:03+03:00
Общество

Радий Хабиров собрался лично следить за ремонтом подъездов в Башкирии

Врио главы сделал очередное заявление на оперативном совещании
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Радий Хабиров будет лично следить за ремонтов подъездов в БашкирииРадий Хабиров будет лично следить за ремонтов подъездов в Башкирии
Изменить размер текста:

Врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал лично контролировать процесс ремонта подъездов в домах Башкирии.

Напомним, что с начала 2019 года в Башкирии началась программа ремонта подъездов многоквартирных домов. Примечательно, что жители сами выбирают, что им стоит отремонтировать, а что пока можно оставить в прежнем состоянии.

По данным министерства ЖКХ республики, прямо сейчас процесс ремонта проходит в 737 подъездах – это 66% от заданного в первом этапе объема работы. Всего за это лето власти планируют отремонтировать порядка четырех тысяч подъездов.

- Сейчас нужно, чтобы контроль над работой был усилен. Потому что деньги мы выдаем большие. Я как-нибудь сам посмотрю, как идет работа по ряду территорий. Промежуточные итоги работы проведем этим летом, - заявил Хабиров на оперативном совещании правительства республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Управление ФСБ прокомментировало массовые эвакуации в Уфе
«Еще слабенький, но уже пытается ходить»: состояние 19-летнего уфимца, больного диабетом, улучшилось
Уфимские волонтеры выйдут на поиски бесследно пропавшего молодого мужчины
В Уфе эвакуируют торговые центры, вокзал и аэропорт
На проспекте Салавата Юлаева в Уфе сгорела фура
В Уфе 13-летняя девочка выпала из окна пятиэтажки
Радий Хабиров предложил главе Гостранса пройтись по улицам Уфы вместе с общественниками
Житель Башкирии перевозил в салоне иномарки семерых козлят
Бывший вице-премьер Башкирии дает показания по делу «золотого миллиарда»
В Уфе горит здание старого завода
В Уфе полицейский попался на взятке в 450 тысяч
В Башкирии прекратили поиски 20-летней Марины Тазиевой
В правительстве Башкирии попросили обустроить пляжи раньше положенного времени
Стали известны причины пожара на шахте в Соликамске, в котором погибли жители Башкирии
Житель Башкирии украл теленка у собственной бабушки
В Уфе из-за праздника перекроют пять улиц
В Уфе пройдёт музыкальный фестиваль «Я говорю по-башкирски».
За справедливую экономику в интересах человека труда!
В мае Уфа станет столицей нефтегазовой отрасли
В Башкирии назначили нового главу закрытого города
В Башкирии разыскивают пропавшую 20-летнюю девушку в черном сарафане
В ГИБДД Башкирии рассказали подробности смертельной аварии в Стерлитамаке
В Башкирии планируют расширить полномочия Контрольно-счетной палаты
Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в июне
В Башкирии за сутки сгорело 45 гектаров леса