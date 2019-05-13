2019-05-13T16:16:35+03:00
Общество

Житель Башкирии перевозил в салоне иномарки семерых козлят

Необычную картину засняли сотрудники ГИБДД
Рустем АХУНОВ
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Житель Башкирии возил козлят в салоне дорогой иномаркиЖитель Башкирии возил козлят в салоне дорогой иномарки
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Водитель из Башкирии перевозил в салоне дорогой иномарки семерых козлят.

По данным портала ГТРК «Башкортостан», автомобиль с необычными пассажирами остановили сотрудники ГИБДД Башкирии. В салоне белого «Toyota Land Cruiser» помимо водителя и его пассажира находились семеро белоснежных козлят.

- И не один пассажир у вас не пристегнут! – со смехом возмущается гаишник, заснявший необычную ситуацию.

Неизвестно, почему водитель достаточно дорогого автомобиля решил перевозить скотину внутри салона иномарки.

Житель Башкирии перевозил в салоне дорогой иномарки семерых козлят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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