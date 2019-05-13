В Башкирии назначили нового главу закрытого города

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-13T08:43:50+03:00

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В Межгорье выбрали нового мэра города.

Сегодня, 13 мая, на оперативном совещании правительства Башкирии Радий Хабиров представил нового главу закрытого города Межгорье.

- Решением городского совета от 7 мая главой администрации Межгорья был назначен Илья Терехов, ранее работавший секретарем совета, - рассказал собравшимся Хабиров и пожелал новому мэру удачи.

Напомним, что работой прошлого главы города Виктором Панченко заинтересовались стражи порядка. По данным «Ъ-Уфа», в декабре 2018 года с бывшим градоначальником беседовали следователи, а позже его якобы доставили в следственный изолятор Белорецка.

ИСТОЧНИК KP.RU