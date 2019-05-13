В Башкирии назначили нового главу закрытого города
Руководить Межгорьем будет Илья Терехов
В правительстве Башкирии представили нового мэра Межгорья
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В Межгорье выбрали нового мэра города.
Сегодня, 13 мая, на оперативном совещании правительства Башкирии Радий Хабиров представил нового главу закрытого города Межгорье.
- Решением городского совета от 7 мая главой администрации Межгорья был назначен Илья Терехов, ранее работавший секретарем совета, - рассказал собравшимся Хабиров и пожелал новому мэру удачи.
Напомним, что работой прошлого главы города Виктором Панченко заинтересовались стражи порядка. По данным «Ъ-Уфа», в декабре 2018 года с бывшим градоначальником беседовали следователи, а позже его якобы доставили в следственный изолятор Белорецка.
ИСТОЧНИК KP.RU