Стало известно, когда в Уфе спадет аномальная жара

СЕГОДНЯ 06:29 2019-05-13T06:29:59+03:00

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Метеорологи прогнозируют перемену погоды: в Уфе уже завтра станет немого прохладнее. На протяжении пяти дней по всей Башкирии отмечается аномально жаркая погода. В Башгидрометцентре отмечают, что в эти дни средняя температура на 7 градусов превышает обычный температурный режим для начала мая.

Уже со вторника в Уфе начнутся дожди. Согласно прогнозу метеорологов, такая погода в башкирской столице сохранится до конца недели. Со среды, 15 мая, столбики термометров медленно поползут вниз. Днем ожидается +20, +25 градусов Цельсия. Резкое похолодание ожидается в предстоящие выходные – в субботу, 18 мая, температура воздуха составит +14, +19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU