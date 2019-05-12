2019-05-12T21:38:49+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии уселась на карниз балкона 8 этажа

Незнакомку засняли очевидцы
Рустем АХУНОВ
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В Стерлитамаке женщина сидела на карнизе балкона на 8 этажеВ Стерлитамаке женщина сидела на карнизе балкона на 8 этаже
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Жительница Стерлитамака уселась на карниз балкона 8 этажа.

Фотографии отчаянной дамы в интернет выложили местные жители. По кадрам видно, что женщина сидит, рискуя упасть с огромной высоты. Все это происходило в многоэтажке по улице Караная Муратова. Под окнами столпилась солидная группа зевак, привлеченных криками женщины.

К счастью, вскоре на место приехали спасатели и медики, которые смогли отговорить женщину от необдуманных поступков. Остается неизвестным, зачем дама решила вылезти из окна и была ли она трезва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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