Жительница Башкирии уселась на карниз балкона 8 этажа

СЕГОДНЯ 21:38 2019-05-12T21:38:49+03:00

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Жительница Стерлитамака уселась на карниз балкона 8 этажа.

Фотографии отчаянной дамы в интернет выложили местные жители. По кадрам видно, что женщина сидит, рискуя упасть с огромной высоты. Все это происходило в многоэтажке по улице Караная Муратова. Под окнами столпилась солидная группа зевак, привлеченных криками женщины.

К счастью, вскоре на место приехали спасатели и медики, которые смогли отговорить женщину от необдуманных поступков. Остается неизвестным, зачем дама решила вылезти из окна и была ли она трезва.

ИСТОЧНИК KP.RU