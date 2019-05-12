В Башкирии едва не утонул пожилой водитель

СЕГОДНЯ 19:21 2019-05-12T19:21:45+03:00

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В Башкирии 73-летний пенсионер едва не утонул в пруду.

По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел днем 12 мая. Пожилой мужчина не справился с управлением рядом с деревней Туксанбаево в Миякинском районе и опрокинул машину в местный пруд. К счастью, пенсионер не пострадал. Он смог самостоятельно выбраться из автомобиля.

Но не все подобные случаи заканчиваются таким образом. Напомним, что в начале майских праздников в Башкирии погибли двое мужчин, которые на автомобилях провались в водоемы. Спасатели просят водителей быть аккуратными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU