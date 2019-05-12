В Уфе прекратили поиски пропавшего 24-летнего Николая Мясоедова
Парень ушел из дома 10 мая
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Уфе Николая Мясоедова
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В Уфе прекращены поиски пропавшего 24-летнего Николая Мясоедова.
Напомним, что информация о пропавшем молодом уфимце появилась в интернете в минувшую пятницу, 10 мая. Было известно, что парень вышел из дома на прогулку, но обратно так и не вернулся. Обеспокоенные близкие Николая обратились за помощью к волонтерам и полицейским.
К счастью, сегодня стало известно, что поиски парня прекращены. Пропавшего Николая Мясоедова нашли живым и здоровым. Где все это время находился молодой человек – неизвестно. Волонтеры эту информацию не озвучили.
ИСТОЧНИК KP.RU