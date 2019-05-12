2019-05-12T07:14:23+03:00
Происшествия

Разорвавшийся в Уфе газовый баллон разнес четыре гаража

Инцидент произошел в Черниковке
Рустем АХУНОВ
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В Уфе произошел хлопок газового баллонаВ Уфе произошел хлопок газового баллона
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В Уфе лопнувший баллон с газон повредил четыре гаража.

По данным МЧС республики, инцидент произошел вечером 11 мая в одном из гаражных кооперативов рядом с улицей Адмирала Ушакова. На место выехали сотрудники спасательных служб.

Оказалось, что хлопок газа, разворотивший четыре металлических гаража, произошел из-за утечки пропана. После этого на месте начался пожар. Огонь локализовали уже через 20 минут. Еще через 10 минут пожар ликвидировали полностью.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает все обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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