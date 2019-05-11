В Уфе пропал 24-летний Николай Мясоедов

СЕГОДНЯ 18:10 2019-05-11T18:10:11+03:00

Молодой человек не дает о себе знать уже вторые сутки

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В социальных сетях распространили ориентировку на 24-летнего Николая Мясоедова. Молодой человек пропал сутки назад. 10 мая он вышел из дома в Уфе на прогулку и не вернулся. Родные и близкие парня обеспокоены, что он не выходит на связь, поэтому обратились за помощью к волонтерам отряда «Лиза Алерт».

Приметы Николая: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: синий спортивный костюм с белыми надписями и светло-коричневые кроссовки.

Если вы увидите молодого человека с фото, свяжитесь с добровольцами из поискового отряда: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU