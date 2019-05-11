Жители Уфы просят вернуть два популярных автобусных маршрута

СЕГОДНЯ 16:53 2019-05-11T16:54:22+03:00

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Изменения в системе общественного транспорта Уфы сыграли на руку не всем горожанам. Многие уфимцы до сих пор ждут возвращения привычных маршрутов.

К примеру, неудобство жителям причиняет отсутствие автобусов на маршрутах 110с и 110м. Горожане даже обратились к властям с требованием решить проблему.

- Автобус маршрута 110 заменил маршрут 350 и это хорошо, но как же быть с маршрутом 110с? – говорится в одном из обращений на сайте городской мэрии. - Он до сих пор остаётся без автобуса, и люди, живущие в стороне Булгаково, вынуждены ездить с пересадками в сторону Сипайлово.

Схожие просьбы касаются и второго маршрута - 110м. По словам одного из горожан, обращения по нему уже направляли в администрацию, тогда автора заверили, что перевозка начнется в первом полугодии 2019 года.

- Уже апрель, а автобуса нет, почему так? – вопрошает уфимец.

ИСТОЧНИК KP.RU