Под Уфой в парке отдыха утонул мужчина

СЕГОДНЯ 17:31 2019-05-10T17:31:35+03:00

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Сегодня, 10 мая, рано утром в Михайловке, что под Уфой, в парке отдыха «Лукоморье» в озере утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. Инцидент произошел около 09:40 часов.

Еще один случай ЧП на воде произошел в Гафурийском районе республики. Две девочки 7 и 3 лет играли у кромки воды и в какой-то момент оказались в бурных водах реки Усолка. К счастью, на помощь им пришел местный житель. Мужчина бросился в воду и вытащил на малышек на берег. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

- В жаркие дни, как показывает практика, наиболее распространенный способ времяпрепровождения – это отдых вблизи водоемов. Но, к сожалению, пренебрежение правилами безопасности, как мы можем видеть, может привести к несчастным случаям, - выступили с предупреждением в МЧС по Башкирии.

В ведомстве напомнили, что при купании необходимо соблюдать правила элементарной безопасности. Не заплывать за буйки, не оставлять без присмотра детей и не купаться пьяными.

ИСТОЧНИК KP.RU