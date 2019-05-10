В Башкирии подросток перевернулся на мотоцикле

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-10T12:00:21+03:00

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В минувший четверг, 9 мая, сотрудники дорожной полиции зарегистрировали девять автомобильных аварий. В столкновениях погибли два человека, еще 16 получили различные травмы.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в Уфимском районе республики перевернулся 13-летний мотоциклист. ДТП произошло в 1 километре от дороги Камышлы-Булгаково. По предварительной версии, юный байкер не справился с мотоциклом «Racer» и опрокинул двухколесный транспорт. В результате аварии он получил несколько травм.

Всего за прошедшие сутки сотрудники ведомства задержали 51 нетрезвого водителя и выявили 2100 случаев нарушения ПДД, отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU