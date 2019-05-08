2019-05-08T20:00:10+03:00
Происшествия

В Башкирии осудили заведующую детсадом, по чьей вине едва не погиб ребенок

На малыша упал плохо закрепленный шкаф, но заведующая 8 месяцев закрывала на это глаза
Яна БАЗЕКИНА
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Малыш сломал бедро и долго находился на леченииМалыш сломал бедро и долго находился на леченииФото: Олег ЗОЛОТО
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В Зианчуринском районе Башкирии вынесли приговор бывшей заведующей детского сада «Солнышко»: 54-летнюю женщину признали виновной в халатности, из-за которой серьезно пострадал один из воспитанников детского сада.

Как выяснилось в ходе следствия, в марте 2017 года в детской группе на пятилетнего малыша упал шкаф для одежды. Ребенок получил закрытый перелом бедра, после чего долго лечился и проходил реабилитацию. А самое удивительное, что заведующая прекрасно знала, что тяжелый шкаф никак не закреплен, и восемь месяцев просто закрывала на это глаза.

- В ходе следствия женщина вину в предъявленном обвинении не признала. Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года, - сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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