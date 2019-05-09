2019-05-09T07:59:55+03:00
Происшествия

В Башкирии судебный пристав предотвратил пожар в здании суда

Мужчина первый учуял запах дыма
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УФССП по РБФото: УФССП по РБ
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Судебный пристав из Башкирии Иршат Халитов предотвратил трагедию в Белорецком межрайонном суде.

Мужчина почувствовал запах едкого дыма и стал искать его источник. Оказалось, что в одном из кабинетов здания стала искрить проводка. Пристав среагировал мгновенно: обесточил здание суда, нашел огнетушитель и помог эвакуировать людей. Одновременно мужчина вызвал пожарных.

В УФССП по Башкирии рассказали, что за решительность и смелость федеральный судья поблагодарила Иршата лично.

Сам мужчина признается, что его закалила служба в армии, помогает и спорт. Иршат занимается рукопашным боем, гиревым спортом и увлекается настольным теннисом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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