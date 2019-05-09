В Башкирии судебный пристав предотвратил пожар в здании суда
Судебный пристав из Башкирии Иршат Халитов предотвратил трагедию в Белорецком межрайонном суде.
Мужчина почувствовал запах едкого дыма и стал искать его источник. Оказалось, что в одном из кабинетов здания стала искрить проводка. Пристав среагировал мгновенно: обесточил здание суда, нашел огнетушитель и помог эвакуировать людей. Одновременно мужчина вызвал пожарных.
В УФССП по Башкирии рассказали, что за решительность и смелость федеральный судья поблагодарила Иршата лично.
Сам мужчина признается, что его закалила служба в армии, помогает и спорт. Иршат занимается рукопашным боем, гиревым спортом и увлекается настольным теннисом.
ИСТОЧНИК KP.RU