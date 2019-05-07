В Башкирии в городском парке неадекватная женщина напала на детей

СЕГОДНЯ 17:30 2019-05-07T17:30:51+03:00

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Сегодня, 7 мая, в Янауле произошел странный случай. В городском парке неадекватная женщина буквально набросилась на местных ребятишек. Как рассказывают очевидцы, сначала она кричала на детей, а затем и вовсе схватила палку и ударила того, кто был ближе. Вскоре в дело вмешались дворники и буйная женщина поспешила восвояси.

Происходящее безобразие сняли на видео случайные прохожие и выложили ролик в социальные сети. По их словам, неадекватная женщина сначала кричала на детвору, а они в ответ стали ходить за ней по пятам. Когда в дело вмешались дворники, ребятишки продолжали ее преследовать. К счастью, обошлось без серьезных последствий – никто из детей серьезно не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU