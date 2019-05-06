Житель Уфы во время ссоры зарезал своего знакомого

СЕГОДНЯ 18:50 2019-05-06T18:50:46+03:00

Он попытался скрыться от правосудия, но был пойман полицейскими

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу, 4 мая, жители одной из многоэтажек Уфы услышали шум из соседней квартиры. Напугавшись, они вызвали полицию. Когда стражи порядка зашли в квартиру, откуда доносился шум, то обнаружили там бездыханное тело 49-летнего мужчины. На полу красовался кровавый след.

Как затем удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, жесткое убийство произошло в ходе конфликта между двумя мужчинами. В тот вечер они вместе распивали спиртное и, в какой-то момент, между ними вспыхнула ссора. 39-летний мужчина схватил нож и дважды вонзил его в шею своему оппоненту. От полученных ран старший товарищ скончался.

Услышав, что по его душу пришли полицейские, душегуб выскочил в окно и скрылся в неизвестном направлении. Однако вскоре его задержали сотрудники полиции. Он не стал отпираться и признал свою вину.

- В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU