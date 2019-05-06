В Башкирии за неделю из окон выпали четверо маленьких детей

СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-06T14:59:10+03:00

Один из них скончался на месте происшествия

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Власти республики бьют тревогу: в различных районах участились случаи падения маленьких детей из окон многоэтажек. Как рассказали в госкомитете Башкирии по ЧС, только за последнюю неделю было зафиксировано четыре случая.

5 мая в Нефтекамске ребенок выпал из окна четвертого этажа. К счастью, малыш выжил и отделался лишь ушибами и царапинами. Еще один случай падения ребенка произошел в Октябрьском. Тогда восьмилетний мальчик выпал с балкона 9 этажа и скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба ГК ЧС Башкирии, сразу два похожих случая произошли в Буздякском районе республики. Там двухлетний ребенок выпал из окна первого этажа, а пятилетний – с пятого этажа. К счастью, оба остались живы.

Республиканские спасатели просят родителей внимательнее следить за маленькими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU