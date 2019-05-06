2019-05-06T10:26:12+03:00
Общество

Уфу украсят двумя миллионами цветов

Планами по благоустройству поделились в мэрии
Рустем АХУНОВ
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Этим летом в Уфе высадят два миллиона цветовЭтим летом в Уфе высадят два миллиона цветов
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Этим летом в Уфе на клумбах посадят два миллиона цветов.

По данным городской администрации, благоустройством будет заниматься муниципальный «Горзеленхоз». В этом сезоне ведомству предстоит высадить порядка двух миллионов цветов на уфимские клумбы.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что рассаду в «Горзеленхозе» выращивают заранее. Уже после этого адаптированные к уфимской погоде цветы высаживают на городские клумбы. В мэрии просят местных жителей бережно относиться к общественному имуществу и не рвать цветы с клумб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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