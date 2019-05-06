Уфу украсят двумя миллионами цветов
Планами по благоустройству поделились в мэрии
Этим летом в Уфе высадят два миллиона цветов
Изменить размер текста:
Этим летом в Уфе на клумбах посадят два миллиона цветов.
По данным городской администрации, благоустройством будет заниматься муниципальный «Горзеленхоз». В этом сезоне ведомству предстоит высадить порядка двух миллионов цветов на уфимские клумбы.
В пресс-службе городской администрации рассказали, что рассаду в «Горзеленхозе» выращивают заранее. Уже после этого адаптированные к уфимской погоде цветы высаживают на городские клумбы. В мэрии просят местных жителей бережно относиться к общественному имуществу и не рвать цветы с клумб.
ИСТОЧНИК KP.RU