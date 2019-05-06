2019-05-06T08:13:03+03:00
Общество

«Твари размножились в огромном количестве»: Жители Башкирии жалуются на нашествие тараканов

Насекомых засняли в Белорецке
Рустем АХУНОВ
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Тараканы обосновались возле места, где прикармливают бездомных животныхТараканы обосновались возле места, где прикармливают бездомных животных
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Жители Белорецка жалуются на нашествие тараканов из канализации.

Не самые приятные фотографии насекомых местная жительница выложили в социальной сети. По ее версии, насекомые объявились из-за доброты местных жителей.

- Тошнить от увиденного будет еще долго. На перекрестке Карла Маркса и Алексеева «добрые» люди складывают пищевые отходы для птичек и кошечек, но едят это другие представители фауны. Днем их не видно, они выползают ночью. Из-за вас эти твари размножились в огромном количестве! Если увижу кормильцев этих «питомцев» – насыплю в карман вместо семечек! – возмущается жительница Белорецка.

Остается неизвестным, почему на происходящее не реагируют местные власти и коммунальные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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