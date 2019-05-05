В Башкирии пропавшего без вести 27-летнего Александра Кирсанова нашли мертвым

СЕГОДНЯ 17:25 2019-05-05T17:25:03+03:00

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27-летний житель Белебея Александр Кирсанов бесследно пропал еще 25 марта. Тогда обеспокоенные родственники написали в полицию заявление о его пропаже, к поискам молодого человека подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

О каких-либо причинах бесследного исчезновения Александра Кирсанова добровольцы не сообщали, ссылаясь на правила организации. Известно, что добровольцы неоднократно расклеивали ориентировки на улицах Белебея и распространяли их через социальные сети.

К сожалению для родных и близких Александра, чуда не произошло. Сегодня, 5 мая, стало известно, что молодой человек найден мертвым.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU