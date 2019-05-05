2019-05-05T13:47:18+03:00
Происшествия

В Башкирии полицейские разыскивают неизвестных, которые подожгли мечеть

Вопиющий случай произошел накануне в Ишимбайском районе республики
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: ГТРК «Башкортостан»Фото: ГТРК «Башкортостан»
Изменить размер текста:

В деревне Кинзябулатово, что в Ишимбайском районе Башкирии в ночь на 4 мая вспыхнул пожар. Местные жители сообщают, что храм могли поджечь неизвестные. К счастью, огонь не успел распространиться – пламя потухло также внезапно, как и возникло. Сотрудников МЧС и пожарную охрану даже не стали вызывать – все произошло очень быстро.

Жители Кинзябулатово обратились в полицию, чтобы найти и наказать предполагаемых виновников кощунственного поступка.

-По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Умышленные уничтожение или повреждение имущества – Прим. ред.). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тела жительницы Башкирии и ее маленького ребенка обнаружили в одной из квартир Калининграда
В Уфе из-за коммунальной аварии десятки домов остались без воды
В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы Эдуарда Матвеева оставили под арестом
В Башкирии годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа
Пассажиры устроили скандал в самолете из Турции: в ходе разборок жительнице Башкирии резко стало плохо
В Уфе водитель за рулем отечественной легковушки насмерть сбил 80-летнего пешехода
Жительница Башкирии решила завершить семейное застолье поножовщиной
В Башкирии 13-летний подросток на мопеде сбил ребенка, игравшего на поле в футбол
В Башкирии пропала без вести 43-летняя Гюзель Булатова
Заснул за рулем и оказался в кювете: в Башкирии на трассе перевернулась легковушка, пострадали годовалые дети
В Башкирию придет настоящее весеннее тепло
В Башкирии во время игры на подростка обрушилась часть здания
Сбор помощи для маленькой Василисы Шаяхметовой из Башкирии, страдающей редким заболеванием, закрыт
В Уфе после смерти 8-летнего ребенка в больнице разгорелся спор насчет аналогов иностранных лекарств
В Уфе частично перекроют движение на проспекте Октября
В Башкирии появились новые случаи заболевания корью
В Башкирии продолжают гореть леса: площадь возгорания более 42 гектаров
В Башкирии потеплеет до +25 градусов
Жителей Башкирии напугал неизвестный мужчина, исполнивший загадочный ритуал на дороге
В Башкирии легковушка влетела во впереди стоящий автомобиль: серьезно пострадала женщина
В Башкирии пропала 83-летняя бабушка: она страдает потерей памяти