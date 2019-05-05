В Башкирии полицейские разыскивают неизвестных, которые подожгли мечеть

СЕГОДНЯ 13:47 2019-05-05T13:47:18+03:00

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В деревне Кинзябулатово, что в Ишимбайском районе Башкирии в ночь на 4 мая вспыхнул пожар. Местные жители сообщают, что храм могли поджечь неизвестные. К счастью, огонь не успел распространиться – пламя потухло также внезапно, как и возникло. Сотрудников МЧС и пожарную охрану даже не стали вызывать – все произошло очень быстро.

Жители Кинзябулатово обратились в полицию, чтобы найти и наказать предполагаемых виновников кощунственного поступка.

-По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Умышленные уничтожение или повреждение имущества – Прим. ред.). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU