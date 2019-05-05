2019-05-05T07:01:04+03:00
Происшествия

Заснул за рулем и оказался в кювете: В Башкирии на трассе перевернулась легковушка, пострадали годовалые дети

В ДТП получили травмы и двое взрослых
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшую субботу, 4 мая, на трассе Магнитогорск-Ира произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, среди которых двое годовалых детей. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, около 18 часов на территории Баймакского района республики 22-летний уроженец Оренбургской области за рулем «Субару Форестер» внезапно съехал в кювет. В момент аварии в салоне находились его родители 45 и 46 лет и двое детей – годовалые близнецы.

В результате аварии родителей незадачливого водителя госпитализировали в ближайшую больницу. Малышей осмотрели медики.

Как рассказал сотрудникам ГИБДД по Башкирии сам водитель иномарки, он заснул за рулем, в результате чего машина вылетела с дороги. Несмотря на то, что автомобиль превратился в груду металлолома, к счастью, обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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