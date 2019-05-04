2019-05-04T11:54:21+03:00
Общество

В Башкирии пропала 83-летняя бабушка: она страдает потерей памяти

Родные просят помочь отыскать женщину, пока не случилось чего-то плохого
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Салавате пропала Сазида Адршина 1936 года рождения. Вечером 3 мая женщина вышла из дома по улице Бочкарева и с этого времени ее никто больше не видел. Как сообщают родственники, она собиралась просто погулять в парке, подышать свежим воздухом рядом с домом.

Бабушка страдает потерей памяти, поэтому она может не понимать, где сейчас находится. Родные просят всех, кто видел похожую женщину, сразу же обратиться по телефонам 89174606995 или 89874739764.

Была одета: бежевая удлиненная ветровка, шёлковый платок или шапка, черная юбка, черные туфли, пёстрая водолазка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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