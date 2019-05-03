2019-05-03T14:19:31+03:00
Общество

«Отморозил ступни, возможна ампутация»: В Башкирии прекратили поиски пропавшего студента

Подробностями поделились родные молодого человека
Рустем АХУНОВ
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В Уфе прекратили поиски пропавшего студента Николая ЛевчукаВ Уфе прекратили поиски пропавшего студента Николая Левчука
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В Уфе прекратили поиски пропавшего 22-летнего студента Николая Левчука.

Напомним, что молодой человек перестал выходить на связь с родными еще в начале апреля. Он попросту ушел из общежития матфака БашГУ, где жил в последнее время. С собой он взял только ноутбук и сотовый телефон.

Так вышло, что из родных в Уфе у Николая была только тетя. В первые же дни пропажи женщина объездила все участки полиции, храмы, больницы и морги. Но найти племянника она так и не смогла. В общежитии, где жил Николай, и вовсе посчитали, что парня могли завербовать террористы – перед пропажей он запустил себя и отрастил бороду.

Перед пропажей Николай жил в этом общежитии

Перед пропажей Николай жил в этом общежитии

Сегодня стало известно, что парня нашли. Подробности рассказала тетя студента.

- Его нашли в заброшенном доме на Гоголя или на Карла Маркса. Врачи говорят, что он сильно отморозил ноги. Возможно, придется одну ступню ампутировать, - объяснила женщина.

Нашли парня случайно. В компании Николая оказался молодой человек, который заподозрил неладное и попросил у него сим-карту телефона. После того, как он включил телефон с чужой симкой ему начали звонить товарищи и знакомые Николая.

- Он позвонил учительнице, а она мне. Все так быстро закрутилось. Сейчас с Николаем находится мой сын, - добавила тетя найденного студента.

Остается неизвестным, что толкнуло молодого парня на столь странный поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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