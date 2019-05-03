«Отморозил ступни, возможна ампутация»: В Башкирии прекратили поиски пропавшего студента
В Уфе прекратили поиски пропавшего 22-летнего студента Николая Левчука.
Напомним, что молодой человек перестал выходить на связь с родными еще в начале апреля. Он попросту ушел из общежития матфака БашГУ, где жил в последнее время. С собой он взял только ноутбук и сотовый телефон.
Так вышло, что из родных в Уфе у Николая была только тетя. В первые же дни пропажи женщина объездила все участки полиции, храмы, больницы и морги. Но найти племянника она так и не смогла. В общежитии, где жил Николай, и вовсе посчитали, что парня могли завербовать террористы – перед пропажей он запустил себя и отрастил бороду.
Перед пропажей Николай жил в этом общежитии
Сегодня стало известно, что парня нашли. Подробности рассказала тетя студента.
- Его нашли в заброшенном доме на Гоголя или на Карла Маркса. Врачи говорят, что он сильно отморозил ноги. Возможно, придется одну ступню ампутировать, - объяснила женщина.
Нашли парня случайно. В компании Николая оказался молодой человек, который заподозрил неладное и попросил у него сим-карту телефона. После того, как он включил телефон с чужой симкой ему начали звонить товарищи и знакомые Николая.
- Он позвонил учительнице, а она мне. Все так быстро закрутилось. Сейчас с Николаем находится мой сын, - добавила тетя найденного студента.
Остается неизвестным, что толкнуло молодого парня на столь странный поступок.
ИСТОЧНИК KP.RU