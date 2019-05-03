2019-05-03T08:56:13+03:00
Общество

И смех и грех: Жители Сибая пожаловались на организацию концерта Радика Юльякшина

Власти города не позаботились об уборных
Рустем АХУНОВ
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Концерт Радика собрал полный аншлагКонцерт Радика собрал полный аншлаг
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Жители Сибая остались недовольны условиями проведения бесплатного концерта Радика Юльякшина.

Напомним, что в 1 мая, в День международной солидарности трудящихся, популярный артист дал 7-часовой бесплатный концерт в столице башкирского Зауралья. Такой подарок обрадовал жителей города, за зиму уставших от постоянных негативных новостей, связанных с тлением местного карьера.

Вот только власти Сибая, судя по всему, не удосужились обеспечить горожан самыми простыми удобствами.

- Понаехали районы, деревни, поселки, а в туалет народ куда ходить куда будет? Для чего туалеты в цивилизованном мире существуют? Думаете у людей нет потребностей? Не все ведь местные! – возмущается местный житель Арсен А.

Остальные жители города поддержали возмущения мужчины. Они предложили установить в парке рядом с главной сценой города бесплатные биотуалеты.

- В «Зауралье» (местный торговый центр - Прим. Ред.) и вовсе был закрыт туалет! Нам сказали - ходите на улице! В кинотеатре полчаса в очереди простояла, и смех и грех! - пишет еще одна жительница города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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