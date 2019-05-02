Житель Башкирии попросил закурить и получил удар ножом в живот

СЕГОДНЯ 18:07 2019-05-02T18:07:29+03:00

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В больницу Туймазов на днях доставили 31-летнего парня с ножевым ранением живота. О необычной травме врачи доложили в полицию и те занялись поисками нападавшего.

Им оказался 62-летний мужчина. В тот день он курил на скамеечке, а пострадавший подошел и попросил у него сигарету. Мужчина не спеша полез за пачкой, его медлительность взбесила молодого человека. Он пнул горожанина ногой, надеясь быстрее получить желаемое. Эффект оказался иным, оскорбленный мужчина достал нож и ткнул обидчика в живот.

- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - пояснили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

ИСТОЧНИК KP.RU