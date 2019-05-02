В Башкирии два водителя без прав опрокинули машины в кювет, есть погибшие

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-02T12:31:33+03:00

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За сутки в Башкирии случились два схожих ДТП. В Баймакском районе 34-летний мужчина опрокинул ВАЗ-2190 в кювет. Все произошло около половины шестого вечера на дороге, ведущей в Кусеево. Как уточнили в ГИБДД Башкирии, водитель скончался на месте аварии. Водительских прав у мужчины не было.

Отсутствовали они и у 22-летнего парня, ехавшего на автомобиле ВАЗ-2114 по дороге в Калтасинском районе. Молодой человек был пьян, съехал с трассы и перевернул авто. Сам он выжил, а вот его 30-летний пассажир из деревни Нижний Тыхтем скончался в карете скорой помощи.

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU