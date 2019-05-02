На трассе в Башкирии перевернулся грузовик, перевозивший свиней

СЕГОДНЯ 08:20 2019-05-02T08:20:26+03:00

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Вчера, 1 мая, в Буздякском районе Башкирии произошло необычное ДТП. Посреди трассы М5 перевернулся грузовик со свиньями. По словам очевидцев случившегося, все животные остались целы. Несколько поросят воспользовались случаем и выбежали на дорогу, но попытка бегства успехом не увенчалась. Хрюшек быстро поймали и погрузили в прицеп.

Свидетели аварии предположили, что водитель фуры "Скания" не справился с управлением на сложном участке дороги. Пострадал ли он сам, не уточняется. В обстоятельствах инцидента разберутся сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU