В Башкирии пропал 13-летний Вячеслав Имаев
В Башкирии ищут пропавшего без вести 13-летнего подростка. Вячеслав Имаев ушел из дома в Межгорье вчера, 29 апреля, и с тех пор от него нет вестей. Вот уже сутки родные и близкие школьника не находят себе места. К поискам подростка подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт".
Приметы мальчика: рост 130-135 см, худощавое телосложение, волосы короткие темно-русые, глаза карие.
Был одет в черную куртку с капюшоном, зеленые штаны камуфляжной расцветки и такую же шапку, голубые кроссовки с зелёными вставками.
Куда мог направиться Вячеслав, неизвестно. Жителей Башкирии просят помочь в его поисках. Если вы видели мальчика или знаете о том, где он может быть, позвоните поисковикам на горячую линию 8-800-700-54-42 или по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU