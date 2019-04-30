2019-04-30T20:11:22+03:00
Общество

В Башкирии пропал 13-летний Вячеслав Имаев

Последний раз подростка видели вчера, 29 апреля
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии ищут пропавшего без вести 13-летнего подростка. Вячеслав Имаев ушел из дома в Межгорье вчера, 29 апреля, и с тех пор от него нет вестей. Вот уже сутки родные и близкие школьника не находят себе места. К поискам подростка подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Приметы мальчика: рост 130-135 см, худощавое телосложение, волосы короткие темно-русые, глаза карие.

Был одет в черную куртку с капюшоном, зеленые штаны камуфляжной расцветки и такую же шапку, голубые кроссовки с зелёными вставками.

Куда мог направиться Вячеслав, неизвестно. Жителей Башкирии просят помочь в его поисках. Если вы видели мальчика или знаете о том, где он может быть, позвоните поисковикам на горячую линию 8-800-700-54-42 или по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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