Власти рассказали, когда завершится ремонт на трассе Уфа - Шакша
На дороге Уфа – Шакша продолжаются начатые год назад ремонтные работы. Как рассказали в мэрии города, дорожники должны обновить 5,2 километра улицы Перспективной.
В данный момент на всей протяженности дороги выполнено фрезерование, а на 1400 «квадратов» уложен верхний слой покрытия. Власти уверяют, что в кратчайшие сроки будет завершен ремонт левого путепровода. Весь же объем работ должен быть выполнен до 30 сентября 2019 года.
Помимо трассы на Шакшу в планах муниципалитета начать трехгодичный ремонт улиц Комсомольской и 8 Марта, а также приступить к работам на улице Мустая Карима и начать строительство улицы Валерия Лесунова.
ИСТОЧНИК KP.RU