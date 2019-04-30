Власти рассказали, когда завершится ремонт на трассе Уфа - Шакша

СЕГОДНЯ 19:02 2019-04-30T19:02:12+03:00

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На дороге Уфа – Шакша продолжаются начатые год назад ремонтные работы. Как рассказали в мэрии города, дорожники должны обновить 5,2 километра улицы Перспективной.

В данный момент на всей протяженности дороги выполнено фрезерование, а на 1400 «квадратов» уложен верхний слой покрытия. Власти уверяют, что в кратчайшие сроки будет завершен ремонт левого путепровода. Весь же объем работ должен быть выполнен до 30 сентября 2019 года.

Помимо трассы на Шакшу в планах муниципалитета начать трехгодичный ремонт улиц Комсомольской и 8 Марта, а также приступить к работам на улице Мустая Карима и начать строительство улицы Валерия Лесунова.

ИСТОЧНИК KP.RU