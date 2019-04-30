Верховный суд Башкирии оставил под домашним арестом обвиняемого в изнасиловании дознавательницы Павла Яромчука

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-30T14:22:51+03:00

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Сегодня, 30 апреля, в Уфе Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу следователей на перевод экс-полицейского Павла Яромчука под домашний арест. Ранее Советский районный суд Уфы на месяц отправил его под домашний арест из-за ухудшения здоровья. В общей сложности он провел в СИЗО последние полгода.

Как передает ГТРК «Башкортостан», апелляционная инстанция не стала возвращать бывшего майора полиции в изолятор и оставила его под домашним арестом. Его бывшим коллегам, экс-полковникам Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву продлили содержание под стражей также на месяц.

Напомним, трое бывших сотрудников МВД по Башкирии обвиняются в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы. Девушка работала в отделе полиции по Уфимскому району. В ночь на 31 октября она вместе со своей коллегой «заглянула на огонек» к троим высокопоставленным офицерам, где компания распивала крепкий алкоголь. В дальнейшем ее уволили из органов за распитие спиртного. На следующий день после вечерники девушка написала заявление в следком, где сообщила, что ее изнасиловали.

ИСТОЧНИК KP.RU