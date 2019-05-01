2019-05-01T07:43:46+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор по Башкирии предупреждает об опасной детской инфекции

В республике растет заболеваемость коклюшем
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Олег УкладовФото: Олег УкладовФото: Олег УКЛАДОВ
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В Роспотребнадзоре по Башкирии сообщают о росте заболеваемости коклюшем среди детей. По данным ведомства, на данный момент из всех зараженных порядка 92% составляют дети до 17 лет. Больше всего случаев заболевания в регионе выявлено у детей до 1 года.

В Роспотребнадзоре по республике отмечают, что растет количество заболеваемости среди не привитых детей. Известно, что заболевание является опасным для маленьких детей и может привести к скоропостижной гибели ребенка. У него может развиться энцефалопатия, что также может привести к остановке дыхания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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