Роспотребнадзор по Башкирии предупреждает об опасной детской инфекции

СЕГОДНЯ 07:43 2019-05-01T07:43:46+03:00

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В Роспотребнадзоре по Башкирии сообщают о росте заболеваемости коклюшем среди детей. По данным ведомства, на данный момент из всех зараженных порядка 92% составляют дети до 17 лет. Больше всего случаев заболевания в регионе выявлено у детей до 1 года.

В Роспотребнадзоре по республике отмечают, что растет количество заболеваемости среди не привитых детей. Известно, что заболевание является опасным для маленьких детей и может привести к скоропостижной гибели ребенка. У него может развиться энцефалопатия, что также может привести к остановке дыхания.

ИСТОЧНИК KP.RU