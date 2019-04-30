В Башкирии нашли и наказали виновных в гибели мужчины на стройке
Как сообщает пресс-служба гострудинспекции по Башкирии, на днях было завершен поиск виновных в гибели каменщика на одной из строек Стерлитамака. Трагический инцидент произошел в этом году 25 февраля в строящемся доме на Проспекте Октября, 83.
По данным гострудинспекции, в тот злополучный день 51-летний мужчина делал кирпичную кладку на пятом этаже. Внезапно ему буквально на голову свалились шесть рулонов бикроста, которые сорвались с крана. Один из них упал мужчина на голову и убил его.
В ходе расследования стало понятно, что во время работы были грубо нарушены правила безопасности. Ответственные за это должностные лица были привлечены к административной ответственности и выплатили крупные штрафы на сумму 480 тысяч рублей.
- Также материал расследования направлен в орган следствия для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, - пояснили в пресс-службе гострудинспекции Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU