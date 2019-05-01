2019-05-01T10:07:59+03:00
Политика

В Башкирии планируют построить 15 вертолетных площадок

Семь из них должны появиться в Уфе
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Михаил ФроловФото: Михаил ФроловФото: Михаил ФРОЛОВ
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Накануне на совещании в правительстве Башкирии было принято решение построить в республике 15 новых вертолетных площадок. Они необходимы для медицинской авиации и будут построены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, стоимость проекта составит порядка 30 млн рублей. Семь вертолетных площадок должны будут появиться в Уфе. Предполагается, что их оборудуют в районе Республиканского перинатального центра, около Монумента Дружбы, Конгресс-холла «Торатау», спорткомплекса «Биатлон», театра «Нур», в южной части города на въезде, а также на территории 18-й больницы.

Также вертолетные площадки построят в Аскино, Баймаке, Сибае, Октябрьском, Месягутово, Стерлитамаке, Белорецке и Нефтекамске. Деньги на эти цели выделяются из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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