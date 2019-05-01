2019-05-01T17:29:10+03:00
Происшествия

В Башкирии осудят организатора финансовой пирамиды

Создатель «Алтын Капитал» обманул жителей республики на 88 млн рублей
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В ближайшее время 34-летний житель Стерлитамака предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, обвиняемый создал в 2013 году потребительский кооператив «Алтын Капитал» и вплоть до 2016 года обманом похищал деньги доверчивых жителей республики. По данным ведомства жертвами финансовой пирамиды стали 450 человек, а сумма ущерба достигла 88 млн рублей.

По версии следствия, мужчина привлекал деньги жителей республики, обещая баснословные проценты. Он обещал инвестировать капиталы в высокодоходный бизнес, но делать этого не собирался.

- Внесённые гражданами деньги, фигурант уголовного дела, вопреки обещаниям, не инвестировал в высокодоходный бизнес, а переводил подконтрольным фирмам, а также использовал на расширение сети офисов «финансовой пирамиды» в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Нефтекамск и Оренбург, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Уголовное дело в отношении мужчины передано в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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