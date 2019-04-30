«Хватит пороть детей ремнем шоу-бизнеса»: Юрий Шевчук о спорных результатах «Голос.Дети»

СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-30T09:11:18+03:00

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Скандал, вызванный результатами голосования популярного шоу Первого канала - "Голос Дети ", продолжает набирать обороты. Победа дочери певицы Алсу и банкира Яна Абрамова - одиннадцатилетней Микеллы вызвала вопросы у многих телезирителей. На известную певицу и ее супруга посыпались обвинения в том, что они повлияли на результаты голосования. Якобы, состоятельный отец девочки организовал оплату SMS-сообщений и телефонных звонков в пользу своей дочери, то есть попросту "купил" победу. Стоит отметить , что результаты голосования озадачили даже руководство Первого канала - Константин Эрнст пообещал во всем разобраться - и не исключено, что результаты голосования могут быть аннулированы.

По итогам SMS - голосования Микелла Абрамова получила в полтора раза больше голосов, чем остальные финалисты, а в по телефонным звонкам обошла ближайшего соперника Иржана Максима, занявшего второе место, в восемнадцать раз. Сейчас в дискуссию по поводу скандальной победы дочки Алсу включились не только простые телезрители, но и представители шоу-бизнеса, известные музыканты .Многие высказали опасения, что для ребенка, доставшаяся такой ценой победа, может обернуться серьезной психологической травмой. Не остался в стороне и лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук, высказав свое мнение на радио Bussiness FM.

- Вот это шоу "Голос" по эмоциональному накалу и дальнейшему результату психики ребенка - это в принципе для меня созвучно порке ремнем. Это я серьезно говорю. Негоже детскому не зрелому организму устраивать такое испытание. Хватит пороть детей ремнем шоу-бизнеса! - так эмоционально прокомментировал скандал Юрий Шевчук.

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ИСТОЧНИК KP.RU