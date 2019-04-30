Жителям Башкирии, чьи дома пострадали от урагана, окажут помощь

СЕГОДНЯ 07:07 2019-04-30T07:07:02+03:00

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В минувшее воскресенье в Башкирии бушевал настоящий ураган. Порыв шквалистого ветра, достигающий 25 метров в секунду, повредил крыши жилых домов и административных зданий в девяти районах и трех городских округах. Например, в Аургазинском районе ураган повредил кровлю 12 частных домов, здания школы и дома культуры, а также 6 объектов производства. А в Ишимбайском районе порыв ветра почти разрушил здание амбулатории участковой больницы.

На помощь муниципалитетам пришли власти Башкирии. Радий Хабиров на очередном оперативном совещании поручил помочь с восстановительно-ремонтными работами пострадавшим от последствий урагана.

- Там, где неблагоприятные погодные условия причинили какой-либо ущерб, то окажите полное содействие, - обратился Хабиров к руководителю администрации республики Александру Сидякину.

ИСТОЧНИК KP.RU