Главной башкирской красавицей стала 19-летняя Лейля Шакурова
Победительницей конкурса красоты «Хылыукай-2019» объявлена Лейля Шакурова. 19-летняя студентка БГПУ гордо носит звание главной башкирской красавицы.
Результаты озвучили 27 апреля на гала-концерте в ГКЗ «Башкортостан», сообщается на официальной странице конкурса в Инстаграм.
Девушка родом из Альшеевского района, в данный момент она учится на втором курсе хореографического факультета вуза. Она завоевала главный приз в конкурсе – сертификат на языковую стажировку в любой стране мира.
Пользователи в социальных сетях назвали Лейлю симпатичной, но усомнились в знаниях ею башкирского языка.
Всего за звание боролись 12 красавиц из разных районов и городов Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU