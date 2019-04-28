Главной башкирской красавицей стала 19-летняя Лейля Шакурова

СЕГОДНЯ 18:08 2019-04-28T18:08:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Победительницей конкурса красоты «Хылыукай-2019» объявлена Лейля Шакурова. 19-летняя студентка БГПУ гордо носит звание главной башкирской красавицы.

Результаты озвучили 27 апреля на гала-концерте в ГКЗ «Башкортостан», сообщается на официальной странице конкурса в Инстаграм.

Девушка родом из Альшеевского района, в данный момент она учится на втором курсе хореографического факультета вуза. Она завоевала главный приз в конкурсе – сертификат на языковую стажировку в любой стране мира.

Пользователи в социальных сетях назвали Лейлю симпатичной, но усомнились в знаниях ею башкирского языка.

Всего за звание боролись 12 красавиц из разных районов и городов Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU