«Раздевайся или зарежу ее»: в Уфе мужчину подозревают в изнасиловании 25-летней девушки

СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-28T16:32:15+03:00

Сам мужчина утверждает, что все было по согласию

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25-летняя уфимка обвинила 41-летнего мужчину в изнасиловании. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, уфимец в ночь на субботу 27 апреля привел к себе в квартиру двух девушек после похода в ночной клуб. Все произошло в Черниковке, в Калининском районе города.

По нашим данным, все трое распивали спиртные напитки у мужчины. В какой-то момент тот схватил нож, приставил к горлу одной из девиц, а второй сказал: «Раздевайся или я ее зарежу». По предварительным данным, в конечном итоге он выгнал вторую, а первую, со слов жертвы, изнасиловал. Утром жертва написала заявление.

При задержании он оказал сопротивление. Девушке снова пришлось прийти к нему в гости - она позвонила в звонок, тот открыл, но в квартиру залетели уже оперативники.

Известно, что злоумышленник был ранее судим и вышел из мест лишения свободы в феврале 2019 года. Сам бывший уголовник утверждает, что половой контакт был по согласию девушки.

Сейчас идет расследование. Дело передано в следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU