В Уфе врачи борются за жизнь 19-летнего парня, которому неожиданно стало плохо дома

СЕГОДНЯ 17:27 2019-04-27T18:17:14+03:00

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В Уфе в больницу №6 поступил 19-летний местный Алмаз Джуманазаров, которому неожиданно стало плохо прямо у себя дома в ночь на 24 апреля.

- Он подошел к маме и говорит, что совсем плохо, сердце сильно стучит, разрывается. Вызвали скорую, его повезли, он еще был в сознании, но потом стало хуже, - в слезах рассказывает родственница парня.

В настоящий момент до конца не ясно, что с ним происходит. Предварительный диагноз, как рассказали родственники, диабет первого типа, но врачи продолжают наблюдать за состоянием пациента.

Парень продолжает оставаться в тяжелом состоянии

- Я верю, что ты выкарабкаешься. Мы все ждем тебя дома. Выздоравливай. Не сдавайся, мой сладкий мальчик. Все переживают, и молятся за тебя, - пишет тетя парня.

Алмаз продолжает оставаться в тяжелом состоянии. Он не приходит в себя и находится в медикаментозной коме. Врачи сообщили о поражениях желудка и почек, отеке мозга. В последние дни показатели стабилизировались, но прогнозов пока никаких.

Родственники продолжают верить, что парень выдержит и очнется. Пока они не спешат собирать помощь, так как не совсем ясно, что будет дальше. Однако в одиночку справиться родителям Алмаза будет тяжело, поэтому создана группа, где любой желающий сможет помочь семье.

ИСТОЧНИК KP.RU