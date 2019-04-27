Жители Башкирии устроили толкучку при открытии нового магазина

СЕГОДНЯ 18:20 2019-04-27T18:20:55+03:00

Свободных мест на входе попросту не было

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Жители Стерлитамака аншлагом встретили открытие нового магазина популярной российской сети. На входе буквально яблоку негде было упасть. Образовались огромные очереди, и многим попросту приходилось разворачиваться, так как в противном случае предстояло бы провести в такой обстановке весь день.

- Даже стоять не стал. Давно не видел такой очереди, - удивляется происходящему один из местных жителей.

Фотографии происходящего попали в социальные сети, и еще больше отбили желание других горожан посетить открывшийся магазин, в котором обещали обширные распродажи.

К счастью, обошлось без давки. О каких-либо эксцессах и происшествиях также не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU