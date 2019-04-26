2019-04-26T16:39:59+03:00
Происшествия

Остался с сыном в одних спортивных костюмах: знаменитого башкирского певца ограбили в Барселоне

Жулики украли имущество Салавата Фатхутдинова
Рустем АХУНОВ
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Певец с сыном остались в одних костюмах в чужой странеПевец с сыном остались в одних костюмах в чужой стране
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В Барселоне обокрали знаменитого музыканта из Башкирии Салавата Фатхутдинова.

О случившемся певец рассказал в социальных сетях. К снимку он приложил фотографию разбитого окна автомобиля.

- Друзья, хочу обрадовать не вас, а врагов. Мы с сыном Рустамом находимся в полицейском участке Барселоны. Нас в первый раз в жизни ограбили. Разбили стекло машины и вынесли все. Мы остались в одних спортивных костюмах. Такой тупой народ, ни слова ни по-татарски, ни по-английски не объяснишь. Когда вернемся - напишу. Знайте и дорожите, что самое – это жить в Татарстане, в Казани, - написал музыкант.

Неравнодушные слушатели сразу предложили открыть сбор денег на помощь музыканту.

Окно автомобиля разбили и вынесли все

Окно автомобиля разбили и вынесли все

ИСТОЧНИК KP.RU

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