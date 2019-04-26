Жена уфимского полицейского, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы: Моего мужа кто-то «топит»

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-26T09:30:07+03:00

Жена Павла Яромчука не верит, что ее супруг мог изнасиловать дознавательницу

Изменить размер текста: A A

Жена обвиняемого в изнасиловании экс-полицейского из Уфы Павла Яромчука потеряла надежду, что мужа могут выпустить на свободу.

Как передает корреспондент «Комсомольской Правды - Уфа» из здания суда, женщина выглядит очень подавленной. По ее словам, следствие проходит необъективно. Женщина уже готовится к тому, что ее муж отправится в тюрьму.

- Моего мужа кто-то «топит». Не знаю кто, но это точно есть. Дети скучают по папе, а я не знаю, как им это все объяснить. Я не верю, в справедливость и хочу, чтобы все это поскорее закончилось, - объяснила женщина.

Напомним, что сейчас в Советском районном суде Уфы рассматривают вопрос о продлении срока ареста Павлу Яромчуку, одному из обвиняемых в изнасиловании экс-дознавательницы из Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU