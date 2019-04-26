2019-04-26T08:47:31+03:00
Происшествия

В Башкирии разыскивают водителя, сбившего школьника

Мужчина скрылся с места происшествия
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии разыскивают водителя «Газели», сбившего школьникаВ Башкирии разыскивают водителя «Газели», сбившего школьника
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В Башкирии полицейские разыскивают 47-летнего Динара Усманова, сбившего школьника на своей «Газели».

По данным МВД республики, авария произошла еще в прошлом году. 25 октября мужчина управлял грузовиком и сбил 17-летнего подростка в Балтачевском районе. Вместо того, чтобы дождаться полицейских, мужчина поспешил скрыться с места происшествия. В итоге стражей порядка вызвали очевидцы.

Приметы разыскиваемого: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, глаза карие, волосы темные короткие с сединой.

Если вы знаете, где может находиться мужчина, пожалуйста, сообщите об этом полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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