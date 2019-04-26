В Башкирии разыскивают водителя, сбившего школьника
Мужчина скрылся с места происшествия
В Башкирии разыскивают водителя «Газели», сбившего школьника
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В Башкирии полицейские разыскивают 47-летнего Динара Усманова, сбившего школьника на своей «Газели».
По данным МВД республики, авария произошла еще в прошлом году. 25 октября мужчина управлял грузовиком и сбил 17-летнего подростка в Балтачевском районе. Вместо того, чтобы дождаться полицейских, мужчина поспешил скрыться с места происшествия. В итоге стражей порядка вызвали очевидцы.
Приметы разыскиваемого: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, глаза карие, волосы темные короткие с сединой.
Если вы знаете, где может находиться мужчина, пожалуйста, сообщите об этом полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU