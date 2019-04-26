В Уфе запускают автобусный маршрут №291
Транспорт выйдет на улицы города уже завтра
Фото: Рустем АХУНОВ
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С завтрашнего дня, 27 апреля, в Уфе начнет работу новый маршрут №291. Как рассказали в мэрии города, автобусы с этим номером позволят уфимцам из отдаленных районов города попасть в центр.
Они будут курсировать от оздоровительного комплекса «Сипайловский» через ДОК, Шакшу, Базилевку, Федоровку и Елкибаево до ледового дворца «Уфа-Арена».
Власти города заверяют, что и дальше будут корректировать схемы движения автобусов, делая их более удобными для пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU