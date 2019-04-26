2019-04-26T08:13:31+03:00
Общество

В Уфе запускают автобусный маршрут №291

Транспорт выйдет на улицы города уже завтра
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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С завтрашнего дня, 27 апреля, в Уфе начнет работу новый маршрут №291. Как рассказали в мэрии города, автобусы с этим номером позволят уфимцам из отдаленных районов города попасть в центр.

Они будут курсировать от оздоровительного комплекса «Сипайловский» через ДОК, Шакшу, Базилевку, Федоровку и Елкибаево до ледового дворца «Уфа-Арена».

Власти города заверяют, что и дальше будут корректировать схемы движения автобусов, делая их более удобными для пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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