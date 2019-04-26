В Башкирии пациент избил врача скорой помощи

СЕГОДНЯ 06:32 2019-04-26T06:32:32+03:00

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Очередной неприятный инцидент случился с фельдшером скорой в Стерлитамаке. Как сообщает профсоюз медработников Башкирии, тот приехал 23 апреля вечером на вызов в квартиру по улице Артема.

Пациент, как выяснилось, страдал диабетом, но все же не преминул выпить полтора литра пива. После пенного напитка ему и потребовалась помощь медиков. Кроме того, мужчина потребовал справку, чтобы показать потом на работе. Фельдшер объяснил, что выдают их только на станции медпомощи. Это вывело пациента из себя. Он разорвал документы в клочья, стал колотить врача по голове, а затем попросту запер медика в комнате. Врач смог позвонить на станцию и попросить наряд полиции. Когда же пациент отвлекся, он сумел ускользнуть из квартиры.

В травмпункте у врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы. Он написал заявление на буйного горожанина.

ИСТОЧНИК KP.RU