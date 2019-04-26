2019-04-26T06:13:40+03:00
Происшествия

В Башкирии объявлен в розыск водитель, сбивший подростка

Мужчину ищет полиция
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МВД по БашкирииФото: МВД по Башкирии
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Уроженец деревни Зилязекулево Балтачевского района Динар Усманов объявлен в розыск. По информации МВД по Башкирии, 47-летний мужчина стал виновником ДТП с подростком.

25 октября 2018 года он находился за рулем бортовой «Газели» и сбил 17-летнего парня. Водитель поспешил уехать, не оказав подростку никакой помощи. Школьника с травмой головы увезли в больницу. Полицию тогда вызвали свидетели наезда.

Мужчину ищут за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью – статья 264 УК РФ.

Приметы Динара: рост 175 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие темные с сединой.

Если вам известно, где он может находиться, просьба сообщить в полицию (347)-279-39-02, телефон доверия 279-32-92 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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