2019-04-25T20:15:12+03:00
Общество

В Уфе выделят землю под строительство хосписа

Радостной новостью поделилась руководитель БФ «Изгелек» Рауфа Рахимова
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Просьба руководителя благотворительного фонда «Изгелек» Рауфы Рахимовой о возможности предоставления земли в Уфе под строительство хосписа удовлетворена. Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Письмо подписано заместителем главы Администрации Уфы Евгением Чебаковым.

- Когда я увидела ответ, я не поверила глазам своим и даже расплакалась от счастья, - цитирует Рауфу Рахимову портал ProUfu.ru. - Теперь я верю: паллиативному центру в Уфе – быть! И у детей, и у взрослых будет дом, где у них будет жизнь до конца жизни без боли и страданий.

Ранее БФ «Изгелек» в течение нескольких лет бился за право предоставления им земельного участка под строительство паллиативного центра. Однако с прежним руководством наладить диалог так и не удалось.

Известно, что под строительство хосписа будет выделен участок площадью 3,32 гектара на улице Авроры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Телеканал «Вся Уфа» запускает новое семейное ток-шоу
«Салават Юлаев» подпишет новый контракт с Метсолой
Министр экономического развития Башкирии ушел в отставку
Число пострадавших после распыления газа в башкирской школе возросло
В Башкирии следователи проверят обстоятельства падения девочки в канализационный люк
В Уфе осудят сотрудника ЧОПа за избиение вора в магазине
Уфимский бизнесмен провернул аферу на 60 миллионов и скрылся в Австрии
Последний раз телефон был доступен в понедельник: в Уфе дочь разыскивают пропавшую мать
В Уфе обнаружили тело пропавшего 31-летнего Руслана Ильясова
В Башкирии ученик распылил перцовый баллончик в школьном туалете: 16 детей доставлены в больницу
В Уфе прохожие в лесу нашли человеческий скелет
«Резко побелел, стал слабеньким»: у четырехлетнего уфимца после обследования диагностировали рак
У бывшего полицейского из Уфы изъяли имущества на 34 миллиона