В Уфе выделят землю под строительство хосписа

СЕГОДНЯ 20:15 2019-04-25T20:15:12+03:00

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Просьба руководителя благотворительного фонда «Изгелек» Рауфы Рахимовой о возможности предоставления земли в Уфе под строительство хосписа удовлетворена. Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Письмо подписано заместителем главы Администрации Уфы Евгением Чебаковым.

- Когда я увидела ответ, я не поверила глазам своим и даже расплакалась от счастья, - цитирует Рауфу Рахимову портал ProUfu.ru. - Теперь я верю: паллиативному центру в Уфе – быть! И у детей, и у взрослых будет дом, где у них будет жизнь до конца жизни без боли и страданий.

Ранее БФ «Изгелек» в течение нескольких лет бился за право предоставления им земельного участка под строительство паллиативного центра. Однако с прежним руководством наладить диалог так и не удалось.

Известно, что под строительство хосписа будет выделен участок площадью 3,32 гектара на улице Авроры.

ИСТОЧНИК KP.RU